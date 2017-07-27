Семилетняя девочка из иркутского села попыталась заколоть убившего ее мать вора

В иркутском селе Зоны семилетняя девочка попыталась заколоть ножом грабителя, который проник в дом и зарезал ее мать. Об этом в четверг, 27 июля, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Заявление об инциденте поступило в правоохранительные органы накануне. Следователи установили, что рано утром 18-летний местный житель пробрался в дом односельчанки, чтобы ограбить ее. Услышав шум, хозяйка проснулась и застала его на месте преступления. 44-летняя женщина заявила, что вызовет полицию, после чего молодой человек покинул дом. Однако спустя некоторое время он вернулся с ножом, чтобы припугнуть свидетельницу. Между ними возникла перепалка, в ходе которой юноша нанес женщине несколько ранений. От полученных травм она скончалась на месте.

Сцена происходила на глазах семилетней дочери хозяйки, которая, схватив кухонный нож, несколько раз ударила грабителя. Тот в свою очередь ранил девочку. Известно также, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. После произошедшего ребенка и подозреваемого доставили в больницу.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Кроме того, в ближайшее время будет дана правовая оценка в связи с нанесением ножевых ранений девочке.

В следственном управлении добавили, что пострадавшая семья была благополучной. В момент убийства отец семейства находился на работе. Между тем глава администрации села Андрей Шепетя рассказал РИА Новости, что подозреваемый в убийстве работал пастухом и был другом семьи.

«С убитой он был в хороших отношениях. Она его жалела, помогала ему устроиться на работу, содержать коня. Он учился в коррекционной школе, у него проблемы с психикой», — отметил Шепетя.