Бившему сына головой об асфальт жителю Екатеринбурга дали срок

Жителя Екатеринбурга признали виновным в покушении на убийство четырехлетнего сына. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что вечером 18 апреля 39-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «поднял ребенка за ноги и с силой ударил его не менее двух раз головой об асфальтовое покрытие тротуара». Сделано это было «умышленно, с целью причинения смерти», указывает прокуратура.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что преступление было совершено на почве личной неприязни. Kp.ru сообщает, что отец начал бить мальчика после того, как тот по какой-то причине расплакался.

Мужчину остановили двое прохожих, один из которых ударом нейтрализовал обидчика малыша. Проезжавшие мимо врачи скорой оказали ребенку медпомощь. По информации портала e1.ru, мальчик попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

По делу допрошено более 20 свидетелей, проведено несколько судебных экспертиз, проанализированы материалы, характеризующие обвиняемого. Выяснилось, что мужчина ранее был судим. В Екатеринбурге он проживал с женщиной и тремя малолетними детьми — мальчиком и двумя девочками. Семья не состояла на профилактическом учете, оба родителя работали. Первый канал отмечает, что подозреваемый был родным отцом только мальчику.

В ходе судебных прений гособвинитель просил назначить мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. В то же время члены его семьи уверяли, что отец, никогда не проявлявший жестокости в отношении детей, играл с ребенком в космонавтов: брал мальчика на руки, резко опускал, а затем подкидывал вверх, однако в этот раз сын выскользнул из рук, передает ЕТВ.