Екатеринбуржец разбил об асфальт голову своему сыну на глазах прохожих

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который, по данным следствия, жестоко избил своего пятилетнего сына на улице средь бела дня. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщается на сайте следственного управления СК России по Свердловской области.

Вечером 19 апреля на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров нетрезвый мужчина 39 лет несколько раз ударил ребенка головой об асфальт. Происходящему помешали прохожие, ребенка отправили в больницу. Злоумышленник скрылся с места происшествия, но сотрудникам угрозыска удалось оперативно задержать его.

Дело против ранее судимого мужчины возбуждено по части 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

7 апреля в Ставрополе начали судить 79-летнюю женщину, избившую 11-летнего школьника. В марте прошлого года пенсионерка поссорилась с 11-летним мальчиком, который был ей знаком, и нанесла ему зонтом не менее трех ударов по голове и один удар кулаком в лицо.