Россия
 

В Мытищах охранник торгового центра избил 13-летнего мальчика

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Главное управление Следственного комитета по Московской области начало доследственную проверку в связи с нападением сотрудника частного охранного предприятия на ребенка. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 30 марта, сообщила официальный представитель регионального главка Елена Фокина.

По предварительным данным, 27 марта в торгово-развлекательном центре «Красный Кит» в Мытищах охранник нанес несколько ударов ногами 13-летнему мальчику. Пострадавший был вынужден обратиться к врачам, которые зафиксировали у него телесные повреждения.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняется личность сотрудника частного охранного предприятия, причастного к произошедшему», — сказала Фокина.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, днем 27 марта в ТРЦ пришла группа детей, которая вела себя шумно и не реагировала на просьбы успокоиться. После того как они проигнорировали замечание охранника, тот догнал одного из мальчиков, нанес ему несколько ударов ногой в область ягодиц и вынудил покинуть здание. Дома родители обратили внимание на гематому у ребенка и обратились к врачам. Угрозы здоровью мальчика нет.

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