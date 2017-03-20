В «Дикси» объяснили избиение покупателя сотрудниками московского магазина

В группе компаний «Дикси» объяснили, почему сотрудники магазина, расположенного в центре Москвы, избили покупателя, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Сотрудники попытались противостоять посетителям, зашедшим в магазин предположительно в состоянии сильного алкогольного опьянения. По факту инцидента уже проводится внутреннее расследование, по его результатам будут приняты соответствующие меры», — рассказали в пресс-службе «Дикси».

Отмечается, что в данном магазине отсутствуют охранники — за порядком следят сотрудники торгового зала.

Ранее 20 марта стало известно, что охранники супермаркета «Дикси» в Новодевичьем проезде в центре Москвы избили покупателя. Объяснить, по каким причинам произошел конфликт, пострадавший не смог. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые задержали двоих. По факту инцидента была начата проверка.