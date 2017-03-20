Охранники избили покупателя в «Дикси» в центре Москвы

Охранники супермаркета «Дикси» в Новодевичьем проезде в центре Москвы избили покупателя, передает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД.

Очевидцы вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Объяснить, по каким причинам произошел конфликт, покупатель не смог, сообщает издание «Актуальные новости». В результате полиция задержала двух человек и доставила их в отделение.

По факту инцидента проводится проверка, сообщили в полиции.

В феврале охранники магазина «Авоська» в московском районе Чертаново избили покупателя, заподозрив его в краже сковороды. Пострадавший рассказал, что у него не было умысла что-либо красть. По словам мужчины, он взял сковороду, чтобы показать ее жене, которая в тот момент тоже находилась в торговом зале.

В январе покупатель одного из столичных супермаркетов подрался с охранниками из-за пива. Нетрезвый молодой человек пытался купить алкоголь в 23:02, когда его продажа уже запрещена. Ему отказались продать напиток, он разбил бутылку о кассу и ударил сотрудника магазина по голове, после чего завязалась драка.