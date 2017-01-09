Покупатель московского магазина подрался с охранником из-за пива

В одном из столичных супермаркетов покупатель подрался с охранником из-за пива, сообщает сетевое издание m24.ru.

Инцидент произошел 7 января. Сотрудники службы охраны магазина заявили, что молодой человек пришел в состоянии алкогольного опьянения в 23:02, когда продажа алкоголя уже запрещена, и попытался купить пиво. Когда ему отказались продать напиток, он демонстративно разбил бутылку о кассу. Покупатель ударил по голове охранника, попытавшегося с ним поговорить, после чего завязалась драка.

В то же время, покупатель заявил, что охранник набросился на него. По словам мужчины, в результате потасовки он получил многочисленные гематомы. Также у него оказался сломан нос и подбит глаз. Пострадавший собирается обратиться в полицию. Название супермаркета не сообщается.

В Москве продажа алкоголя запрещена с 23:00 до 8:00.

В сентябре в подмосковном Домодедово охранник и грузчик магазина избили мужчину, попытавшегося украсть бутылку водки. На следующее утро после потасовки мужчина обратился в больницу, где через несколько дней скончался от закрытой травмы живота с разрывом селезенки.