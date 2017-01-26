Школьный охранник наказал шестиклассника за игру в снежки и окунул его в сугроб

Видео: ivanovonews.ru

В Ивановской области школьный охранник избил шестиклассника и несколько раз окунул его головой в снег. Инцидент произошел в конце прошлого года в школе №7 города Кохмы, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает в четверг, 26 января, портал IvanovoNews.

По словам родителей потерпевшего ребенка, дети играли в снежки во дворе учебного заведения. В какой-то момент ком снега попал одной из девочек в лицо, и охранник решил наказать обидчика. Решив, что снежок запустил именно шестиклассник Кирилл, мужчина без объяснений повалил его на землю и с силой начал окунать головой в сугроб, а также запихивать мальчику снег за шиворот. Одноклассники при этом снимали происходящее на видео. Сам ребенок признался, что охранник также наносил ему удары. Кроме того, выяснилось, что снежком в лицо девочке попал другой школьник.

После жалобы родителей Кирилла охранника перевели на другой объект. При этом публично извиниться перед мальчиком он отказался. «Как же я, взрослый мужчина, буду извиняться перед каким-то маленьким мальчиком», — приводит его слова IvanovoNews.

