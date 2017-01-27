Руководство окунувшего школьника в сугроб охранника извинилось перед детьми

Руководство ивановского частного охранного предприятия, чей сотрудник извалял в снегу школьника, публично извинилось перед учениками. Об этом в пятницу, 27 января, РИА Новости рассказала директор школы Наталья Евграфова.

Отмечается, что охраннику объявили выговор и перевели на другой объект. Также его лишили премии и пообещали уволить в случае повторения подобных нарушений.

«Ситуацию мы разобрали. Ребята пошли домой после школы и играли снежками, и один мальчик кинул снежок в лицо девочке, охранник это увидел и сделал замечание Кириллу, оказавшемуся поблизости. На что Кирилл ему ответил, как дети сказали, нецензурно, и охранник повел себя непедагогично», — рассказала Евграфова.

Судя по видео, снятом одноклассниками ребенка, мужчина повалил мальчика на землю и несколько раз окунул головой в снег. Сам Кирилл позднее утверждал, что охранник нанес ему несколько ударов. Об инциденте, произошедшем в конце прошлого года во дворе школы №7 города Кохмы, стало известно 26 января.