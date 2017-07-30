В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

Мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, задержали в городе Сатка в Челябинской области. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Школьница ушла из дома утром 24 июля и не вернулась. После этого СКР возбудил дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Были начаты поиски подростка, в которых принимали участие полицейские, сотрудники МЧС, а также добровольцы.

Стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 42-летний местный житель. Как рассказал мужчина, 24 июля он напал на девочку неподалеку от ее дома и затащил в расположенную рядом лесополосу. Там он убил школьницу и спрятал труп.

Житель Сатки также показал место, где находилось тело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование дела продолжается.

В начале июля в другом городе Челябинской области Магнитогорске был задержан 18-летний юноша, подозреваемый в убийстве школьницы. Молодой человек убил девушку после ссоры, после чего расчленил труп и спрятал его части.