Следователи изучат видео избиения московской школьницы в лесополосе

Следователи изучают видеозапись, на которой школьницы избивают сверстницу в лесополосе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ролик с избиением был опубликован в паблике во «ВКонтакте», а затем распространился в сети. На записи видно, как несколько девочек бьют школьницу ногами по животу и голове, а затем прыгают у нее на спине. За происходящим наблюдали молодые люди, которые и сделали видеозапись. В каком районе города произошел инцидент, не уточняется.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова пообещала разобраться в ситуации, сообщает РИА Новости. По ее словам, отстраняться от конфликтов подростков нельзя.

В марте в Сыктывкаре 15-летний подросток из ревности ударил ножом приятеля бывшей девушки. Пострадавшего госпитализировали, в отношении нападавшего возбудили уголовное дело.