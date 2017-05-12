Петербургского подростка избили дубинкой за отказ покинуть детскую площадку

В Санкт-Петербурге мужчина избил подростка из-за отказа освободить детскую площадку. Об этом сообщается на сайте областного главка МВД.

Вечером 11 мая к двум подросткам, гулявшим во дворе дома №14 по Комендантскому проспекту, подошел мужчина с ребенком и в грубой форме потребовал покинуть детскую площадку. Когда юноши отказались, он несколько раз ударил 16-летнего подростка по голове и телу телескопической дубинкой. После этого мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать, а затем скрылся.

Пострадавший обратился в медучреждение, у него были диагностированы травмы головы. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В июне 2016 года на востоке Москвы мужчина обстрелял детскую площадку из пневматической винтовки. Он сделал не менее трех выстрелов и попал в затылок находившемуся на площадке подростку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью (статья 115 УК РФ). Подозреваемому избрана была мера пресечения в виде подписки о невыезде.