Подозреваемый в убийстве и расчленении школьницы задержан в Магнитогорске

Магнитогорская школьница, пропавшая в конце июня, найдена мертвой. По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает управление Следственного комитета по Челябинской области.

Девушка ушла из дома днем 28 июня. По предварительным данным, она отправилась в гости к родственникам, но не дошла до них. Следователи сочли, что существует угроза жизни и здоровью пропавшей, и возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Позднее стражи порядка обнаружили тело школьницы и задержали подозреваемого. По версии следствия, молодые люди поссорились, и юноша убил девушку, «после чего расчленил тело и его части сокрыл в малолюдных местах города».

Решается вопрос об аресте молодого человека и предъявлении обвинения.

В ноябре 2016 года житель Краснодара расправился с соседкой по коммунальной квартире. Он убил женщину, расчленил тело и сжег по частям. Поводом для расправы послужили обвинения в тунеядстве.