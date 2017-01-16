Пенсионера отправили в психбольницу за распил бомжа

В Череповце городской суд отправил на лечение в психиатрический стационар 81-летнего мужчину, убившего бомжа и распилившего его тело. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, Gorodche.ru.

Останки бездомного обнаружили в феврале 2016 года в мусорном контейнере на улице Гагарина. Позднее следователи установили, что он был убит жителем одного из домов, расположенных неподалеку. Мужчина несколько раз ударил бомжа ножом, после чего расчленил труп при помощи пилы и ножовки, а останки выбросил.

Было установлено, что подозреваемый страдает психическим заболеванием. Перед совершением преступления он в течение длительного времени распивал спиртное. Ранее мужчина был судим.

В апреле 2016 года в Севастополе двое подростков избили и сожгли трех бомжей. Юноши 14 и 17 лет дали признательные показания и были арестованы.