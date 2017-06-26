Новосибирская школьница сбежала в Краснодар к виртуальному возлюбленному

В аэропорту Краснодара задержали находившуюся в розыске 15-летнюю сибирячку, которая сбежала от родителей к своему возлюбленному. Об этом РИА Новости сообщили в Краснодарском линейном управлении МВД России на транспорте.

Девушка прилетела из Новосибирска. Она призналась, что прилетела на встречу со своим виртуальным другом, в которого она влюбилась во время длительного общения в одной из социальных сетей. Когда собеседник пригласил девушку в гости и купил ей билет, она без разрешения родителей полетела в Краснодар.

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Отмечается, что школьница будет находиться в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних до приезда ее родителей.

В ноябре 2016 года влюбленные 17-летние подростки сбежали из Белоруссии в Россию. Они добрались до Москвы и устроились на работу. Ранее девушка пять раз привлекалась к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. За это ее должны были направить в Могилев в спецучреждение закрытого типа. Чтобы избежать наказания и не расставаться, молодые люди решились на побег.