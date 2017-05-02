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Подросток из Приморья отправился в Москву на шедшем в обратную сторону поезде

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Приморский подросток попытался добраться до Москвы на грузовом поезде, ехавшем в противоположном направлении. Об этом говорится на сайте управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Транспортные полицейские получили сообщение о человеке, запрыгнувшем на сцепку вагона состава, отходившего со станции Воздвиженский в Приморском крае. На следующей станции Галенки 17-летнего нарушителя сняли с поезда. Было установлено, что подросток из села Чернышевка ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. У него отсутствуют удостоверяющие личность документы: по словам юноши, паспорт он однажды порвал в порыве гнева.

Молодой человек рассказал, что в апреле решил отправиться автостопом в Москву. «Из-за отсутствия элементарных знаний подросток не смог сказать, где она находится. По этой же причине, запрыгнул в поезд, идущий в противоположную от Москвы сторону», — говорится в сообщении управления.

По факту незаконного проезда в грузовом вагоне составлен протокол об административном правонарушении. Молодого человека поместили в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В марте в Хабаровск с поезда сняли сбежавших из дома подростков из Витебска. Два брата 18 и 16 лет и их 15-летняя сестра, не предупреждая родителей, приобрели билеты и отправились на поезде из Москвы во Владивосток. Сотрудникам полиции подростки признались, что не рассчитывали на столь долгое путешествие и не знали, как далеко находится Владивосток. Как путешественники добрались из Витебска до Москвы, в полиции не уточнили.

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