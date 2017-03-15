Убежавших во Владивосток белорусских подростков сняли с поезда

Подростков из Витебска, сбежавших из дома, чтобы посетить Владивосток, сняли с поезда и передали родителям. Об этом в среду, 15 марта, сообщается на сайте МВД России.

Два брата 18 и 16 лет и их 15-летняя сестра, не предупреждая родителей, приобрели билеты и отправились на поезде из Москвы во Владивосток. Получив информацию о том, где находятся объявленные в розыск подростки, сотрудники хабаровской транспортной полиции сняли несовершеннолетних с поезда. Брата и сестру отправили в Центр оказания помощи семье и детям Хабаровска, откуда из забрал экстренно прилетевший в город отец. Их 18-летний брат продолжил путешествие.

«Сотрудникам хабаровской транспортной полиции подростки сознались, что не рассчитывали на столь долгое путешествие и не знали, как далеко расположен город Владивосток», — отмечается в сообщении ведомства. Как путешественники добрались из Витебска до Москвы, в полиции не уточнили.

В ноябре 2016 года пара влюбленных подростков сбежала из Белоруссии в Россию. 17-летние молодые люди, учившиеся в политехническом колледже в городе Лунинец, уехали в Москву и устроились там на работу. Ранее девушка пять раз привлекалась к ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. За это ее должны были направить в Могилев в спецучреждение закрытого типа. Чтобы избежать наказания и не расставаться, молодые люди решились на побег.