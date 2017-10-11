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Собиравшуюся покончить с собой омичку изнасиловали по дороге к мосту

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В Омске девушка была изнасилована по дороге к месту планируемого самоубийства, рассказали изданию «СуперОмск» в региональном управлении Следственного Комитета России в среду, 11 октября.

От суицида на мосту через Иртыш ее отговорил таксист, после чего отвез в полицию. Инцидент произошел ночью, 10 октября. «Это мост имени шестидесятилетия ВЛКСМ. Все было как в тумане. Я даже не помню, какие подобрал слова, чтобы спасти девушку. Главное, мне удалось увести ее от смерти», — пояснил мужчина в интервью изданию.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании (статья 131 УК). «Сейчас ведется поиск подозреваемого. С девушкой работают психологи», — рассказала ГТРК «Омск» старший помощник начальника регионального управления СКР Лариса Болдинова.

4 сентября сообщалось, что спасенный от самоубийства байкером на Минском шоссе в Подмосковье молодой человек оказался мошенником. Парень неоднократно инсценировал попытку суицида и рассказывал прохожим о смерти матери, чтобы люди успокаивали его, кормили и давали деньги.

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