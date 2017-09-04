Спасенного байкером самоубийцу на Минском шоссе уличили в мошенничестве

Молодой человек, которого от самоубийства спас байкер на Минском шоссе в Подмосковье, оказался мошенником. Об этом рассказывается в сюжете телеканала «Москва 24», вышедшем в эфире в понедельник, 4 сентября.

Со слов мотоциклиста, отговорившего юношу от суицида, тот утверждал, что ехал на похороны матери, и «морально сорвался». Телеканалу удалось выяснить, что мужчина уже неоднократно пытался инсценировать самоубийство, а желающим спасти его рассказывал историю о покойной матери. Те же из жалости успокаивали его, кормили и давали деньги.

Тем не менее оказалось, что вся история полностью выдуманная. Съемочная группа установила, что молодой человек — уроженец села Хлуднево в Калужской области. Там он проживает вместе с матерью и старшим братом.

Женщина в интервью «Москве 24» заявила, что не понимает, зачем ее сын так поступает. Она рассказала, что он рос проблемным ребенком, прогуливал уроки в школе, связался с плохой компанией, а в 12 лет начал зарабатывать мошенническим путем. Кроме того, мать «самоубийцы» рассказала, что у него нередко случаются нервные срывы, а также призналась в страхе перед ребенком.

По словам женщины, молодого человека не раз отправляли к психиатру, но сам он считает себя здоровым. Опрошенные телеканалом психологи уверены, что поведение юноши продиктовано желанием привлечь к себе внимание и «получить некие дивиденды».

Инцидент с участием калужанина произошел на Минском шоссе 1 сентября. Сообщалось, что проезжая под одним из мостов, байкер увидел человека, собирающегося прыгнуть вниз. Он развернулся и перекрыл движение, чтобы вступить в переговоры с самоубийцей. После долгих уговоров и обещания прокатить парня на мотоцикле ему удалось уговорить его не прыгать.