Твой папа педофил

В Санкт-Петербурге начался громкий судебный процесс в отношении 35-летнего Антона Казакова, обвиненного бывшей женой в растлении собственной семилетней дочери. Казаков уже больше года находится в следственном изоляторе, ему грозит от 12 до 20 лет колонии. Несмотря на характер обвинения, сокамерники его не обижают. Адвокаты отмечают: все понимают, что все это результат оговора со стороны жены. Пик подобных дел пришелся на 2012-2013 годы, когда в российском обществе развернулась кампания против педофилов. Их искали где только возможно — и находили. В том числе и в семьях. Как бывшие мужья получают позорное клеймо педофилов, выясняла «Лента.ру».

Позорное обвинение

Петербуржец Антон и Софья из Пскова познакомились и поженились в 2003 году. В своих показаниях супруга говорит, что особой любви не было, но по признанию Антона, он в жене души не чаял. В 2007 году у них родилась дочь Анна (имя изменено). Софья рано вышла из декрета — ребенку было всего восемь месяцев. Заботы о дочери взял на себя Антон.

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По наследству от родителей ему досталась квартира в центре Петербурга. Молодая семья поселилась там. Супруга в постоянном стремлении улучшить жилищные условия, обменивала и разменивала квартиры. В итоге к моменту развода в 2012 году у Софьи оказалась в собственности двухкомнатная квартира в Петербурге, а у Антона — однокомнатная в Пскове, откуда когда-то приехала Софья. Видимо, профессиональные навыки бухгалтера помогли ей выгодно решить свой квартирный вопрос.

Несмотря на горький опыт первого брака, и Антон, и Софья после развода обзавелись новыми семьями. Причем дочку Антон не оставлял: каждые выходные они проводили вместе, девочка ждала эти встречи. Но в ноябре 2015 года Софья предложила Антону отказаться от родительских прав. Она аргументировала это тем, что у него судимость, которая может негативно сказаться на судьбе Анны. В подростковом возрасте Антона приговорили к условному сроку за грабеж, пояснила его адвокат Мария Шарыпина в беседе с «Лентой.ру», уточнив, что это «была обычная хулиганка».

Софья сообщила Антону, что ее второй муж готов удочерить Анну, и таким образом на ней не будет клейма «дочери судимого».

Родной отец категорически возражал. В августе 2016 года Софья попросила Антона не приходить к Анне в школу 1 сентября, потому что у девочки «не может быть двух пап». «Антон возмутился. Был сильный скандал. Он сказал, что все равно придет, и тогда его бывшая пригрозила: "Тебе это выйдет боком"», — говорит Шарыпина.

Через несколько дней за Антоном пришли сотрудники правоохранительных органов. Его задержали прямо на работе по обвинению в педофилии в отношении собственной семилетней дочери.

Натянули на статью

Все строится только на показаниях Анны, отмечает адвокат. Сначала дочь заявила, что 13 августа 2016 года они с отцом были дома вдвоем.

«Отец, видя, что ребенок чувствует дискомфорт и расчесывает себя, раздел ее и посадил в ванную, где включил мультики и ушел в другую комнату. Этого оказалось недостаточно для запуска дела. В истории появляются "подробности". Затем, 26 августа 2016 года девочка сообщает, что домогательства продолжаются два года. На вопрос, почему она никому об этом не говорила, ребенок отвечает: "Я боялась, что меня не отпустят к папе"», — излагает версию обвинения защитник.

По словам Марии Шарыпиной, изначально девочка утверждала, что дома, кроме нее и отца, никого не было. Защита запросила у сотовой компании информацию о местонахождении конкретного абонента — второй жены Антона, и оказалось, что в указанное девочкой время в квартире помимо, нее и отца, была вторая жена Антона и их дети. После этого Анна поменяла показания, заявив, что все были дома.

По словам адвоката, проведенная следствием комплексная экспертиза в «Международной академии исследования лжи» показала, что ребенок, находясь под воздействием матери, говорит неправду. К такому же выводу пришел психолог, вызванный защитой. Специалист-полиграфолог выявил, что мать девочки дает ложные показания. Кроме того, судебно-психиатрическая экспертиза в отношении отца установила, что у него отсутствуют педофильские наклонности.

«В его компьютере, изъятом следователями, были найдены материалы порнографического содержания, не имеющие отношение к теме педофилии. Эксперты уже давно установили, что если у мужчины влечение к взрослой женщине, то он не заинтересуется детьми. В деле Майкла Джексона наличие взрослой порнографии послужило одним из оснований для его оправдания», — отмечает Мария Шарыпина.

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

В настоящее время Антона Казакова судят.

«Он не верит в правосудие. Если его осудят на 12 лет, то когда он выйдет, вся жизнь уже пройдет. Он говорит мне: я вернусь уже другим, что я буду дальше делать? Это такая страшная трагедия. А что будет с его дочерью, когда она вырастет и поймет, что по ее вине отец сидит в тюрьме. Она ведь может выйти в окно! У них были очень хорошие отношения. На экспертизе она говорила, что запуталась: когда она с мамой — папа плохой, когда она с папой, мама — плохая, они все время ругаются, и она не знает, как себя вести. И это говорил ребенок, которому семь лет, сейчас уже ей восемь», — возмущается адвокат.

По ее словам, обвинив Антона в столь тяжком преступлении, его бывшая жена уже не может повернуть назад. «Для нее обратной дороги нет, ей грозит ответственность за ложный донос по особо тяжкому обвинению, поэтому она пойдет до конца», — считает Мария Шарыпина.

Со своим подзащитным она знакома с детства, хорошо его знает и убеждена в его невиновности. «Он красивый парень, всегда пользовался успехом у женщин, если бы у него были такие наклонности, они бы проявились за те годы, что мы знаем друг друга. Но их нет и не может быть», — говорит адвокат. И добавляет, что никогда за свою 18-летнюю практику не бралась за такие дела, однако здесь она защищает человека, в невиновности которого убеждена.

Опасная тенденция

С 2010 года в российском обществе развернулась активная борьба с педофилами, и тут же зазвучали заявления бывших жен о сексуальном насилии их мужей над детьми. Можно вспомнить уголовное дело против пластического хирурга Владимира Тапия Фернандеса, работавшего в клинике при Первой клинической больнице Управделами президента России. В октябре 2011 года хирурга арестовали по заявлению его супруги Натальи, с которой на тот момент шел бракоразводный процесс. Наталья сообщила, что ее 13-летняя дочь от первого брака обвинила отчима в сексуальном насилии. Более того, девочка якобы говорила о приставаниях Тапия и к родному пятилетнему сыну.

В декабре 2013 года присяжные единогласно признали хирурга невиновным. Но в 2016 году адвокат Генрих Падва говорил РИА Новости, что несмотря на оправдательный приговор по этому делу, расследование продолжается.

«Мы не понимаем смысл расследования — Тапия оправдан, а дело есть, им хоть кол на голове теши», — сетовал адвокат.

От сомнительных обвинений в педофилии страдают не только известные персоны. К примеру, 37-летний житель Екатеринбурга Денис Денисов получил восемь лет тюрьмы по обвинению бывшей жены в том, что он «развратничал» с их детьми. Денисов ушел к другой. Обиженная жена тут же начала обращаться в правоохранительные органы с различными жалобами на бросившего ее мужа. Она просила привлечь его к ответственности за повреждение автомобиля, оскорбление и унижение достоинства, побои тещи. По всем заявлениям полиция в возбуждении дел отказала. И вот возникло обвинение в педофилии. Эту историю рассказали в СМИ представители организации «Русь сидящая», чьи эксперты изучили уголовное дело Денисова.

«А между тем методы расследования уголовных дел о сексуальных преступлениях против несовершеннолетних у нас в стране оставляют желать лучшего. Слишком много вопросов вызывают некоторые приговоры, и слишком мизерный шанс исправить ошибку, заблуждение или фальсификацию, допущенные на ранних стадиях расследования. В таких делах мало кто хочет разбираться: не дай бог вступиться за настоящего извращенца, а "вдруг там что-то было"? Поэтому обвиняемые по таким статьям мало на что могут рассчитывать», — делает вывод автор публикации Мария Эйсмонт.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Она обсуждала дело Денисова с уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тоже считает его невиновным.

«Она призналась, что была очень расстроена, услышав про приговор: она ожидала, что будет оправдание», — пишет Эйсмонт.

По ее мнению, косвенно о невиновности Денисова говорит даже приговор суда. Наказание по части 3 статьи 135 («Развратные действия») в случае, если потерпевшие заведомо не достигли 12-летнего возраста, предусматривает от 12 до 20 лет тюрьмы. А Денисову дали восемь лет — это «ниже низшего предела». «Согласно статье 64 УК такое применяется "при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления". На практике же часто "ниже низшего предела" дают тогда, когда оправдать не позволяет система, а дать по полной — совесть», — говорит Эйсмонт. В 2016 году апелляция снизила Денисову срок еще на два года.

Игра на опережение

Несмотря на пугающую судебную практику, от ложных обвинений в педофилии все же есть противоядие. Об одном из таких случаев на сайте «Отцовский комитет Санкт-Петербурга» рассказал доктор медицины, врач-психиатр, специалист в области детской и подростковой психиатрии Ариель Став.

«Один из моих клиентов просто обожал поцеловать ягодицы своего совсем маленького сына. Именно чмокнуть из чувства умиления. Ничего сексуального в этом нет. И быть не может. При разводе его бывшая припомнила ему эти эпизоды и пригрозила рассказать об этом полиции. К счастью, молодой человек не растерялся и обратился за помощью», — пишет Став.

По словам специалиста, он обследовал клиента и вынес профессиональное заключение об отсутствии у него педофилии и гомосексуализма, а также дал общее заключении о его уровне агрессии. Потом Ариэль Став обследовал ребенка — и сделал вывод об отсутствии вообще каких-либо признаков сексуального насилия над ним. Эти заключения очень пригодились, когда в суде бывшая жена завела разговор о педофилии в присутствии клиента Става.

«Судья уже хотел было открыть рот и позвать приставов. Однако юрист не опешил и подал сие заключение. Удалось избежать не только ареста, но и постановления о проведении доследственной проверки», — вспоминает психиатр.

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Эта история — к счастью, не единственная в своем роде. В 2015 году в отношении жителя Барнаула было закрыто уголовное дело, возбужденное по заявлению его бывшей жены, пишет алтайское агентство «Амител». Он провел в СИЗО восемь месяцев, на протяжении которых писал многочисленные жалобы в разные инстанции, в том числе и главе государства.

«Уважаемый президент, умоляю вас ради Бога, ради моей дочери…, помогите, пожалуйста… Меня обвиняют по ст. 132 ч.4 в педофилии. Как будто по отношению к родной дочери, которой всего 4 года… Ну, нет во мне никакого греха», — цитирует региональное издание выдержку из восьмистраничного обращения.

Прокуратура неоднократно отправляла материалы уголовного дела на дополнительное расследование в связи с отсутствием достаточных доказательств. В конце концов дело было прекращено.

В том же году отбиться от оговора удалось жителю Московской области Игорю. Он отсидел в СИЗО 10 месяцев, сообщал «Московский комсомолец». После развода сын и дочь остались с ним, а когда мать устроила свою личную жизнь, то решила их забрать. Игорь был против, и начались между бывшими судебные споры по поводу того, с кем жить детям. И тут бывшая жена обвинила его в растлении сына и дочери. Единственной уликой в деле было семейное видео, на котором дети без одежды играют друг с другом.

«Помню то утро, начало августа, мы вместе были. Жара тогда стояла. Поэтому они и играли голые. Что здесь особенного для детей 4-6 лет? Никаких непристойностей. Придраться не к чему. Но когда у людей задача найти для уголовного дела какие-нибудь доказательства, то, конечно, и такое видео сойдет», — рассказывал газете Игорь.

За уголовное преследование по ложному обвинению в педофилии, за потерю работы и ущерб репутации он отсудил 150 тысяч рублей компенсации.

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Любопытно, что пока в России ложные обвинения в педофилии становятся обычной практикой, за океаном складывается похожая история — но с обвинениями в домогательстве. При разводе обиженные американки нередко идут на коварный прием и заявляют, что мужья домогались их. Судьи же в США к подобным вещам относятся крайне ревностно — и бывший муж в итоге оказывается за решеткой, а его экс-супруга получает желаемое. Оговоры в педофилии и домогательстве — яркие примеры того, насколько представители сильного пола могут быть беззащитными.