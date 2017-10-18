Житель Красноярска представлялся гинекологом и выманивал фотографии детей

В Красноярске расследуется дело 23-летнего педофила, представлявшегося жертвам гинекологом или маммологом. Об этом говорится на сайте регионального главка Следственного комитета России (СКР) в среду, 18 октября.

«В настоящее время установлено 13 малолетних и несовершеннолетних пострадавших в возрасте от 11 до 16-ти лет, проживающих в различных регионах России», — сказано в тексте. Отмечается, что список потерпевших может быть дополнен.

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По данным СКР, педофил действовал почти в течение года — с апреля 2016-го по февраль 2017-го. Мужчина знакомился с подростками во «ВКонтакте» и с целью дачи медицинских рекомендаций просил их высылать ему снимки обнаженных половых органов. Затем направлял подобные снимки в ответ и вел со своими жертвами переписку на сексуальные темы.

Красноярцу инкриминируют две статьи УК: «Совершение развратных действий без применения насилия» и «Действия сексуального характера совершенные в отношении лиц, не достигших 14 и 16-летнего возраста».

12 октября сообщалось о жительнице Красноармейского района Волгоградской области, которая отбила граблями семилетнюю девочку от 57-летнего педофила. Мужчина схватил ребенка, заметив, что он один гуляет во дворе. Вскоре после нападения педофила задержали.