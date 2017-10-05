Спонсор иркутского реабилитационного центра для подростков осужден за педофилию

Братский городской суд приговорил к 14 годам заключения 50-летнего местного жителя, снимавшего порноролики с воспитанницами реабилитационного центра для несовершеннолетних. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста») и 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов») УК РФ.

Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

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По данным прокуратуры, жертвами педофила стали две девочки, над которыми он надругался в 2015-2016 годах. Кроме того, осужденный снимал подростков в порнороликах и выкладывал их в интернет.

По данным следствия, мужчина оказывал реабилитационному центру спонсорскую помощь и периодически присматривал за детьми.