Полиция Екатеринбурга задержала «попутанного бесом» педофила

Екатеринбургская полиция задержала мужчину, которого заподозрили в изнасиловании 12-летней девочки. Ранее судимый 31-летний горожанин признал вину, объяснив свой поступок тем, что его «бес попутал», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Заявление в полицию поступило от родителей девочки, которая, по их словам, подверглась насильственным действиям. Они рассказали, что неизвестный мужчина силой затащил их дочь в гараж на улице Гагарина и надругался над ней.

Материалы по теме Бессилие ягнят Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии

Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения в районе предполагаемого преступления, и обнаружили момент, на котором злоумышленник вел девочку через дворы в сторону гаражей. Получив изображение подозреваемого, полиция начала масштабную проверку окрестного жилого сектора.

Местный участковый при обходе своей территории встретил подозреваемого на улице через шесть дней после обращения.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Арестованному и содержащемуся под стражей мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

14 августа в городе Ленинске Волгоградской области многодетного отца приговорили к 24 годам колонии. Он регулярно насиловал собственных четверых детей начиная с 2006 года. Их мать заявила, что практически всегда находилась в соседней комнате, но не догадывалась, что в квартире происходит такое.