Волгоградский педофил получил 24 года за изнасилование собственных детей

В городе Ленинске Волгоградской области многодетного отца приговорили к 24 годам колонии за сексуальное насилие в отношении четверых своих детей. Об этом в понедельник, 14 августа, говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Его признали виновным по семи эпизодам насилия над детьми. «По данным следствия, начиная с 2006 года осужденный регулярно подвергал сексуальному насилию свою родную дочь, которой на тот момент было всего лишь четыре года», — говорится в сообщении СК. Мужчина надругался и над другими детьми: двумя дочерьми и сыном.

Материалы по теме Бессилие ягнят Как педофилы склоняют детей на откровенные фотосессии

Их мать во время допроса утверждала, что практически всегда находилась в соседней комнате, но не догадывалась о происходящем. То, что отец годами издевался над детьми, вскрылось после того, как сам подозреваемый подал заявление о якобы произошедшем насилии в отношении одной из девочек со стороны одноклассника. Впоследствии выяснилось, что девочка вскоре должна была проходить диспансеризацию, во время которой гинеколог бы сделал заключение о том, что она живет половой жизнью.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он полностью признал свою вину, потерпевшие дети также принимали участие в допросах и подтвердили его показания.