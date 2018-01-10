В Москве начались поиски педофила с девочкой в багажнике

Столичная полиция разыскивает автомобиль, в котором, предположительно, находится подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом в среду, 10 января, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

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«В Москве разыскивается автомобиль Nissan со столичными номерами, в котором находится подозреваемый в изнасиловании 12-летней девочки. По некоторым данным, потерпевшая может находиться в багажнике машины», — сказал он.

27 ноября следователи сообщили, что житель города Альметьевск (Татарстан) в 2015-2016 годах развратил 51 девочку и пять мальчиков. По данным правоохранительных органов, мужчина создал и вел в социальных сетях две страницы — от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Таким образом он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет.

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