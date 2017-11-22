Девочка отбилась кочергой от ворвавшегося в дом извращенца в маске

В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, утром 21 ноября при выходе из квартиры в Луге девочка увидела худого мужчину в маске, который втолкнул ее обратно, раздел и стал фотографировать. Несовершеннолетняя оказала напавшему сопротивление, и тот убежал. По информации 47news, девочка отбилась от извращенца кочергой.

«В настоящее время следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также направленные на задержание лица, совершившего преступление», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 135 УК России («Развратные действия»).

Весной жительница Волгоградской области граблями отбила семилетнюю девочку у педофила. Испугавшись, насильник скрылся, но вскоре его задержали и предъявили обвинение по части 4 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Мужчина признал свою вину.