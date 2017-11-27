В Татарстане педофил за два года развратил 56 детей

Житель города Альметьевск (Татарстан) в 2015-2016 годах развратил 51 девочку и 5 мальчиков. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептитский.

По данным следствия, мужчина создал и вел в социальных сетях две страницы — от имени 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. Таким образом он знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет.

«Вскоре после знакомства мужчина под видом ребенка начинал убеждать детей снимать себя на фото- и видеокамеры за совершением непристойных действий. Получив первые записи, он начинал шантажировать детей, требуя новые материалы, а затем и личных встреч, угрожая распространением полученных снимков и видео», — сказал Шептитский.

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Мужчина был задержан 17 января после того, как мать одной из девочек застала свою дочь за селфи в обнаженном виде. Ей удалось разговорить дочь. Женщина немедленно сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

«При обыске у обвиняемого изъяли большое количество материалов порнографического содержания, а также переписку с более чем 80 несовершеннолетними», — уточнил официальный представитель республиканского управления СКР.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина вступил в интимные отношения с четырьмя девочками, причем встречи с ними проходили либо в гаражах, либо в квартирах жертв. Дети долгое время считали, что переписываются с ровесниками, от имени которых мужчина предлагал встретиться со своим старшим и опытным товарищем, в роли которого выступал он сам.

Ему предъявлены обвинения в совершении 96 преступлений, среди которых «насильственные действия сексуального характера» (статья 132 УК РФ), «половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» (статья 134 УК РФ), «развратные действия» (статья 135 УК РФ) и «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» (статья 242 УК РФ). Он полностью признал вину по всем инкриминируемым эпизодам, но от дачи других показаний отказался.

В ходе следствия были проведены более 100 различных экспертиз. Среди прочего, выяснилось, что некоторые девочки получили серьезные психологические травмы. У самого обвиняемого эксперты обнаружили сексуальные отклонения, но он признан вменяемым и отдававшим отчет в своих действиях.