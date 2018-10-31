Разгневанная толпа россиян потребовала расправы над педофилом-убийцей

@Hue / Telegram

Разгневанная толпа собралась у дома в Железногорске (Курская область), откуда выводили мужчину, задержанного по подозрению в убийстве ребенка. Видеозапись с места происшествия опубликовал Telegram-канал Hue.

Отмечается, что сотрудникам ОМОН пришлось оцепить подъезд. Люди скандировали «Убийца!» и требовали расправы. «Нашли кого охранять», — говорит голос за кадром.

Как сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону, заявление о пропаже семилетнего мальчика поступило вечером 23 октября. Тело ребенка в спортивной сумке было обнаружено 30 октября в лесополосе в селе Трояново.

Следствие установило, что убийство, вероятно, совершил 39-летний сосед ребенка в день его исчезновения. По предварительной версии, он встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем убил. Труп он спрятал за территорией своего дачного участка. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в ближайшее время будет проведен комплекс экспертиз, в том числе психиатрическая.

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