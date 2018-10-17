Британский суд счел педофила-растлителя достойным снисхождения

Педофилу Мэттью Фолдеру (Matthew Falder) из британского города Бирмингема, много лет преследовавшему своих жертв через интернет, сократили тюремный срок с 32 до 25 лет. Об этом сообщил таблоид Mirror.

Адвокат подсудимого назвал 32-летний срок «явно излишним». Учитывая то, что маньяк сотрудничал со следствием, судьи приняли решение сократить наказание до 25 лет за решеткой.

29-летний Фолдер был ученым-геофизиком и получал докторскую степень в Кембриджском университете. На протяжении почти 10 лет он преследовал своих жертв через интернет, оставаясь безнаказанным благодаря использованию профессиональных устройств шифрования.

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Полиция вышла на его след после того, как по меньшей мере трое подростков попытались покончить с собой из-за его действий. Мужчина был арестован в июне 2017 года после международного расследования и признал вину в 137 случаях правонарушений по отношению к 46 пострадавшим. Среди его преступлений — склонение к изнасилованию малолетнего и распространение изображений насилия над ребенком грудного возраста.

Фолдер находил жертв, несовершеннолетних обоих полов, на сайтах по поиску несложной работы, обманным путем получал их фотографии и шантажировал, заставляя выполнять отвратительные требования. Действуя под никами evilmind и 666devil («злобный разум» и «666 дьявол»), он затем распространял унизительные и обнаженные фото подростков на зашифрованных форумах в даркнете.

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