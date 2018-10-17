Британский суд счел педофила-растлителя достойным снисхождения

Педофилу Мэттью Фолдеру (Matthew Falder) из британского города Бирмингема, много лет преследовавшему своих жертв через интернет, сократили тюремный срок с 32 до 25 лет. Об этом сообщил таблоид Mirror.
Адвокат подсудимого назвал 32-летний срок «явно излишним». Учитывая то, что маньяк сотрудничал со следствием, судьи приняли решение сократить наказание до 25 лет за решеткой.
29-летний Фолдер был ученым-геофизиком и получал докторскую степень в Кембриджском университете. На протяжении почти 10 лет он преследовал своих жертв через интернет, оставаясь безнаказанным благодаря использованию профессиональных устройств шифрования.
Полиция вышла на его след после того, как по меньшей мере трое подростков попытались покончить с собой из-за его действий. Мужчина был арестован в июне 2017 года после международного расследования и признал вину в 137 случаях правонарушений по отношению к 46 пострадавшим. Среди его преступлений — склонение к изнасилованию малолетнего и распространение изображений насилия над ребенком грудного возраста.
Фолдер находил жертв, несовершеннолетних обоих полов, на сайтах по поиску несложной работы, обманным путем получал их фотографии и шантажировал, заставляя выполнять отвратительные требования. Действуя под никами evilmind и 666devil («злобный разум» и «666 дьявол»), он затем распространял унизительные и обнаженные фото подростков на зашифрованных форумах в даркнете.