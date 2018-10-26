Мексиканского водителя линчевали за наезд на толпу паломников

Мексиканские паломники линчевали водителя, который превысил скорость и врезался в толпу. Об этом сообщает издание Excelsior.

В результате столкновения погиб один человек, еще 32 пострадали, среди них — 14 детей. После аварии паломники вытащили автомобилиста из машины, жестоко избили его и подожгли грузовик. От полученных травм он скончался на месте.

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Трагедия произошла в ночь на пятницу, 26 октября, в муниципалитете Чалько. 400 паломников направлялась в местную церковь, чтобы отпраздновать день святого покровителя.

В апреле сообщалось, что в Мексике подозреваемого в изнасиловании бросили в вольер с крокодилами. В июле в Индии толпа линчевала пятерых людей из-за фальшивого сообщения о похищении детей, распространенного в WhatsApp. Позднее по той же причине местные жители подвергли самосуду женщину.

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