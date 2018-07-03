Фальшивое сообщение в WhatsApp заставило толпу линчевать невинных кочевников

В индийском штате Махараштра толпа линчевала пятерых людей из-за слухов о похищении детей, распространяемых в WhatsApp. Об этом сообщает BBC News.

Убийства произошли 1 июля. Местные полицейские арестовали 12 человек, подозреваемых в совершении тяжких преступлений. По словам стражей правопорядка, жертвы принадлежали сообществу кочевников: они проходили через деревню, когда на них обратили внимание жители штата.

Ненависть местных связана с вирусными фальшивыми сообщениями в WhatsApp, в которых активно распространялась информация о массовых похищениях детей в Индии. Жители деревни заподозрили странников в краже и решили опросить их, однако остались недовольны ответами, поэтому до смерти забили нескольких кочевников бамбуковыми палками и камнями.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, местные жители решили атаковать и их. Блюстителям порядка пришлось ввести в сельской местности комендантский час и развернуть дополнительные силы, так как ситуация оставалась напряженной даже на следующий день.

В конце июня толпа индийцев избила нескольких нищих после получения фальшивых сообщений в WhatsApp. Люди посчитали, что их жертвы прикидывались бездомными, а на самом деле убивали местных жителей и продавали их органы.

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