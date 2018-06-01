В WhatsApp обнаружили надоедливую ошибку

Часть пользователей WhatsApp заявила, что не видит отправителя сообщений, когда получает уведомления на заблокированном смартфоне. Об этом пишет The Mirror.

Согласно жалобам юзеров, на экране высвечивается лишь надпись «Сообщение», однако невозможно сразу определить, от кого оно пришло, а также увидеть его содержимое. Поэтому пользователям приходится открывать WhatsApp и смотреть послание внутри приложения. Проблема коснулась владельцев iPhone.

«Эй, WhatsApp, есть мысли, почему это происходит? Не просматривается имя отправителя во всех уведомлениях о новых сообщениях? »

Журналисты издания уверены, что странная ошибка возникла сразу после обновления приложения, однако с ней очень легко справиться. Чтобы решить проблему, достаточно зайти в настройки WhatsApp, выбрать в меню раздел «Уведомление» и включить галочку напротив пункта «Показывать миниатюры».

Затем юзеру необходимо зайти в общие настройки iPhone, найти раздел «Уведомления» и выбрать WhatsApp. После этого нужно кликнуть на фразу «Показ миниатюр» и нажать «Никогда».

Ранее пользователи обнаружили другую проблему в приложении, которая позволяла абонентам выходить из черного списка: отправлять сообщения и просматривать статус людей, которые их заблокировали ранее.

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