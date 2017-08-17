Жители Самарской области захотели устроить самосуд над убившими котенка детьми

Над девочками из Самарской области, которые забили котенка, пытаются совершить самосуд. Об этом в четверг, 17 августа, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

«В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на откровенную травлю детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных», — отметили следователи.

В связи с этим они призвали людей «к гуманности и правопорядку».

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В сообщении также рассказывается о ходе проверки, организованной по факту жестокого обращения с животными. Выяснилось, что семьи, в которых воспитываются девочки, по предварительным данным, являются благополучными.

Сейчас уточняются условия жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей. Будет дана оценка не только поведению подростков, но и родителей, а также действиям должностных лиц контролирующих органов.

15 августа во «ВКонтакте» была опубликована запись с издевательством над котенком. Отмечалось, что девочки (предположительно, два подростка и семилетняя сестра одной из них) из города Кинель под Самарой. Судя по записи, они по очереди бросали котенка об стену и пинали его, пока он не умер. Весь процесс подростки транслировали в сети. По данным kp.ru, от их действий пострадали два котенка, один из них выжил — его подобрали на улице местные жители и отнесли в ветклинику.

После появления этой информации несколько человек пришли к дому одной из девочек и потребовали наказания для виновных. По словам матери школьницы, утром 16 августа у подъезда собрались «толпы подростков», которые кричат под окнами, передает НТВ.

РЕН ТВ тем временем узнал, что одна из живодерок (до этого случая) убила еще двух котов.