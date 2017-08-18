Семьи убивших котенка девочек из Самарской области поставили на учет

Полицейские вынесли родителям девочек-подростков из Самарской области, транслировавших в прямом эфире издевательства над котом, предупреждение. Семьи поставлены на учет в отдел по делам несовершеннолетних (ОДН). Об этом в пятницу, 18 августа, со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области сообщает РИА Новости.

«На родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В виде наказания комиссией вынесено им предупреждение, так как ранее родители к ответственности не привлекались. Кроме того, и дети, и родители поставлены на профилактические учеты в ОДН, центре "Семья" и внутришкольный», — сообщили в управлении.

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Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что местные жители пытались совершить над девочками самосуд, и в связи с этим призвали население к гуманности и правопорядку.

Видеозапись издевательств над животным была 15 августа опубликована в социальной сети «ВКонтакте». В кадре присутствуют три несовершеннолетние жительницы города Кинель (Самарская область) — предположительно, два подростка и младшая сестра одной из них. Судя по записи, они бросали котенка об стену и пинали ногами, пока он не умер. Проверкой записи занялись полиция и Следственный комитет.

Соседи одной из участниц событий сообщили журналистам, что это не первый случай живодерства с ее стороны.