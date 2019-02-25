Россияне пожаловались на новые издевательства окунутого в унитаз пятиклассника

Школьник из Большого Камня (Приморский край), которого родители одноклассников окунули в унитаз из-за издевательств над сверстниками, начал терроризировать весь город. Об этом рассказала мама одного из учеников, пишет в понедельник, 25 февраля, «Комсомольская правда».

По словам собеседницы издания, школьник-хулиган начал издеваться над всеми местными жителями. «Мне писали люди, которые видели, как он кидает в прохожих бомбочки, пенсионерам он вообще бросает их в сумки», — рассказала она.

Женщина также добавила, что подросток не посещает учебное заведение, несмотря на то, что врачи не диагностировали у него сотрясения мозга после инцидента в школьном туалете.

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«Два одноклассника сына оставались у меня с ночевкой, они очень радуются случившемуся, тому, что наконец-то его хоть кто-то проучил», — сообщила родительница, отметив, что дети все равно «побаиваются» хулигана и того, что будет, когда он вернется в школу.

Мама школьника пожаловалась на то, что многие учителя встали на сторону окунутого в унитаз пятиклассника и пытаются всем доказать, что он «мальчик хороший», утверждая, что справки о нанесенных им травмах — подделки, а избитая им девочка — чуть ли не боксерша, угрожавшая всем ученикам.

25 февраля стало известно о том, что суд отказался помещать под домашний арест местного жителя, задержанного по делу о самосуде над хулиганом-пятиклассником. Избрания другой меры пресечения следователи требовать не будут. Таким образом, мужчина останется на свободе до окончания расследования и вынесения приговора.

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Инцидент с самосудом, о котором сообщили 22 февраля, предположительно, стал следствием того, что пятиклассник в течение долгого времени безнаказанно издевался над сверстниками. Жалобы родителей пострадавших школьников в адрес администрации школы, заявления в полицию результатов не давали. Последний раз мальчик избил одноклассницу, после чего та попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

До этого он приносил в школу нож и угрожал им другим детям. Однако пожаловавшаяся на это журналистам мать одного из школьников столкнулась с претензиями со стороны администрации и была вынуждена перевести своего ребенка в другое учебное заведение.

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