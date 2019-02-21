Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Полиция вмешалась в ситуацию с избиением пятиклассника-хулигана родителями других учеников в одной из школ города Большой Камень, передает «Интерфакс».

Управление МВД по Приморскому краю проводит проверку по заявлениям законных представителей пятиклассников, у которых ранее произошел конфликт с одноклассником, сообщили в пресс-службе краевой полиции в четверг, 21 февраля.

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и персонал учебного заведения, провели с учащимися и их законными представителями профилактические беседы.

Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми. До инцидента они неоднократно обращались с заявлениями в полицию и администрацию школы с требованием пресечь хулиганские выходки школьника.

12-летнего мальчика направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить степень телесных повреждений, полученных ребенком из-за избиения родителями его одноклассников.

СК возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений»). Местные СМИ писали, что мальчика окунули головой в унитаз за то, что он избил девочку, которая теперь находится в больнице с подозрением на разрыв селезенки.

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