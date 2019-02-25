Суд отпустил устроившего самосуд над пятиклассником россиянина

В Приморье судья отказался помещать под домашний арест фигуранта дела о самосуде над хулиганом-пятиклассником, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета в понедельник, 25 февраля.

Избрания другой меры пресечения следователи требовать не будут. Таким образом, мужчина останется на свободе до окончания расследования и вынесения приговора.

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Ранее, 22 февраля, сообщалось, что житель города Большой Камень Сергей Козлов, окунувший школьника в унитаз за избиение одноклассницы, был задержан и помещен в изолятор временного содержания. В его отношении возбудили дело о побоях (статья 116 УК).

У мужчины четверо детей. Его друзья объявили сбор средств на адвоката.

Инцидент с самосудом, предположительно, стал следствием того, что пятиклассник в течение долгого времени безнаказанно издевался над сверстниками. Жалобы родителей пострадавших школьников в адрес администрации школы, заявления в полицию результатов не давали. Последний раз мальчик избил одноклассницу, после чего та попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки.

До этого он приносил в школу нож и угрожал им другим детям. Однако пожаловавшаяся на это журналистам мать одного из школьников столкнулась с претензиями со стороны администрации и была вынуждена перевести своего ребенка в другое учебное заведение.

В настоящее время директор школы отстранен от работы.

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