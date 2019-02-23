Стала известна судьба оставленного в лесу матерью мальчика

Шестилетнего мальчика, оставленного ночью в московском лесопарке «Лосиный остров», могут передать органам опеки после завершения следствия по делу его матери. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

По ее словам, вопрос о передаче ребенка под опеку будет решен только по окончании всех необходимых экспертных исследований и следственных действий. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, он активно восстанавливается, с ним работают психологи.

Его мать — Надежду Куликову, обвиняемую в покушении на убийство малолетнего сына с особой жестокостью, суд арестовал до 18 апреля.

Ее причастность к преступлению доказывается материалами, собранными по делу, отметила судья Анна Чайковская.

Изъятые в автомобиле женщины рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики направлены на экспертизу.

20 февраля сообщалось, что мать дала признательные показания и пояснила, что вовсе не планировала убивать сына, а хотела проучить за жестокое обращение с животными. По ее словам, ребенок рос «бесноватым» — отрезал головы птицам и пытался утопить собаку.

После несостоявшейся поездки в церковь она попыталась наказать ребенка самостоятельно и слегка припугнуть. Заехав в заповедник, мать сказала сыну, что тот причинил боль собаке и должен почувствовать, «каково ей было», а затем накинула ему на голову мусорный мешок и заклеила скотчем. Женщина утверждает, что планировала прекратить все через несколько минут, но сын испугался и убежал.

18 февраля водитель обнаружил на МКАД в районе «Лосиного острова» мальчика, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом. Чтобы его снять, понадобился нож. Выяснилось, что ребенок провел ночь в лесу. Врачи диагностировали у него вторую степень переохлаждения.

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