Шестилетний ребенок ночь блуждал в московском лесопарке и вышел к людям

Шестилетний ребенок потерялся в столичном лесопарке «Лосиный остров» и провел там всю ночь, сообщил ТАСС в понедельник, 18 февраля, источник в правоохранительных органах.

«Родители пытались отыскать ребенка самостоятельно, однако это им не удалось. В районе 06:00 мск мать мальчика пришла в полицию и написала заявление о его пропаже», — рассказал собеседник агентства.

Около 9:00 ребенок сам вышел к автозаправочной станции в Гольяново, сотрудники которой вызвали экстренные службы. В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает.

В городском главке МВД подтвердили факт обнаружения ребенка и рассказали о проведении проверки по факту произошедшего, не уточнив подробности.

В ноябре на Урале потерялись двое мальчиков 10 и 13 лет, убежавшие за собакой в лес. Дети почти сутки пытались выбраться к людям самостоятельно, двигаясь вдоль реки. Выследить и спасти их удалось местным охотникам.

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