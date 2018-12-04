Уральских охотников наградили за спасение детей педикюрными наборами

В Пермском крае двоих охотников из деревни Чуваки, выследивших и спасших заблудившихся в лесу детей, наградили педикюрными наборами и матрешками, пишет «Комсомольская правда в Перми».

«Да ладно, у кого что есть, то и дают. Немного неудобно стало за наших чиновников, но главное, что ребятишки целы», — сказал журналистам один из них.

У мужчин одинаковые имена и фамилии — Геннадий Шадрин. Они навещают спасенных детей в больнице, привозят им угощения.

Пакеты с педикюрными наборами и матрешками охотникам вручили на Пермском краевом семейном форуме. Кроме того, Шадриных пригласили в краевое заксобрание и дали по 10 тысяч рублей.

На полученные премии один из Геннадиев собирается купить рыбацкие сапоги, а другой — пару семей пчел.

Ранее, 26 ноября, сообщалось о спасении двоих заблудившихся в лесу мальчиков 10 и 13 лет. Дети были в районе Култаевсого сельского поселения с экскурсией, убежали за собакой и потерялись. Выследить и обнаружить мальчиков удалось местным охотникам почти сутки спустя. Младшего пришлось выносить на руках.

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