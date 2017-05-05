Свердловскому ветерану подарили просроченный майонез ко Дню Победы

Жительнице Екатеринбурга, ветерану труда и труженице тыла, вручили в качестве подарка в честь приближающегося Дня Победы мешок с просроченным майонезом. Об этом в пятницу, 5 мая, агентству Ura.ru рассказал ее внук.

Он пояснил, что 4 мая бабушку пригласили на Жировой комбинат, где она раньше работала, чтобы поздравить с наступающим праздником. «Приходит с полным мешком сырного майонеза (...) Срок годности порадовал», — сказал екатеринбуржец.

Отмечается, что пенсионерке выдали 16 упаковок майонеза и десяток соусов в пластиковых баночках. Указанная на них дата производства — 28 ноября 2016 года, а хранить их можно 150 дней, то есть срок годности должен был истечь в апреле. При температуре до 18 градусов срок увеличивается на 30 суток, однако подписчики агентства отметили, что съесть такое количество майонеза за оставшееся время все равно не удастся.

Подаренный ветерану майонез производится в Екатеринбурге на Жировом комбинате. В пресс-службе предприятия подтвердили, что оно дарило пенсионерам собственную продукцию, но комментариев о сроке годности не дали.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области намерено провести проверку в компании по факту случившегося. В сообщении пресс-службы название предприятия, вручившего пенсионерам просроченную продукцию, не уточняется.

В ноябре 2016 года сообщалось, что саратовским ветеранам битвы под Москвой подарили мясорубки. В региональном министерстве социального развития пояснили, что выбирали подарки исходя из пожеланий и предложений родственников пенсионеров.