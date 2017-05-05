В Севастополе 9 мая пройдет акция «Подвезу ветерана»

В Севастополе в День Победы состоится акция «Подвезу ветерана». Об этом ветеранскому активу города рассказал вице-губернатор Вячеслав Гладков, передает в пятницу, 5 мая, онлайн-издание «Новый Севастополь».

«Предприниматели, севастопольцы, активисты выразили желание участвовать 9 мая в акции "Подвезу ветерана". Суть акции в том, чтобы по запросу доставить ветерана к месту проведения торжеств – на площадь Нахимова, а после окончания парада доставить его домой», — цитирует издание Гладкова.

Как отметил чиновник, на данный момент поступило 130 заявок от ветеранов. «В прошлом году, как мы знаем, было 700 заявок. Мы еще раз распространим информацию об акции. Думаю, желающих будет больше», — добавил Гладков.

Как поясняет СМИ, накануне Дня Победы региональная общественная организация «Дорожный контроль — Севастополь» начала набирать волонтеров-водителей со своим транспортом, чтобы они поучаствовали в акции «Подвезу ветерана».

9 мая в Севастополе пройдет Парад Победы с участием военнослужащих и боевой техники. Первая репетиция прошла в городе вечером 3 мая.