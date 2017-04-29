В рамках акции «Лес Победы» в Подмосковье посадили 1,3 миллиона деревьев

Около 100 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы», сообщается на сайте правительства Московской области. Мероприятие пятый год подряд традиционно проходит накануне Дня Победы.

Старт акции на площадке в Истре дал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, в этом году к акции власти подготовили более тысячи площадок, «чтобы каждый житель Подмосковья, столицы и стар, и млад, ветераны вместе с детьми, могли прийти и посадить дерево».

Участниками акции на 337 гектарах земель лесного фонда высажено порядка 1,3 миллиона сеянцев ели, сосны и дуба, еще около 110 тысяч саженцев деревьев и кустарников посажено на землях населенных пунктов.

Андрей Воробьев высадил сеянцы сосны и дуба, а также пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, которые поделились своими воспоминаниями о событиях военных лет.

По словам губернатора, акция с каждым годом набирает популярность. «Если в 2014 году вышло на акцию 7 тысяч человек, то в этому году – больше 100 тысяч», – сказал Воробьев.

