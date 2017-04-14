Матвиенко поручила провести генеральную уборку в стране к 1 мая

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко дала поручения губернаторам регионов к 1 мая провести в стране генеральную уборку. Ее слова приводит ТАСС.

«Вот по-настоящему [надо] все помыть, все почистить, все убрать. Всех граждан привлечь, молодежь, студентов. Хорошая традиция, когда люди сами участвуют в уборке, потом они не будут мусорить», — сказала сенатор на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде. Она предложила провести такие мероприятия в каждом городе, поселке и станице России.

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В прошедшем 14 апреля заседании Совета участвовали главы субъектов Российской Федерации, представители населенных пунктов и муниципалитетов.

В апреле мэр города Альметьевск республики Татарстан Айрат Хайруллин пригласил жителей на городской субботник, сняв пародию на хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». «Улочка моя так блестит теперь — я убрал ее, хочешь верь или не верь. Субботник мой, а значит будем город очищать, и мусор профессионально в пакет совать», — поется в песне.