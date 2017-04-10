Мэр Альметьевска пригласил жителей на субботник пародией на «Тает лед»

Мэр города Альметьевск республики Татарстан Айрат Хайруллин снял пародию на хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». Видео опубликовано на его странице в Instagram.
Переделав слова популярной песни, Хайруллин пригласил жителей города на субботник. «Улочка моя так блестит теперь — я убрал ее, хочешь верь или не верь. Субботник мой, а значит будем город очищать, и мусор профессионально в пакет совать», — поют герои ролика.
«22 апреля пройдет первый общегородской субботник. Приглашаем всех жителей города и района, коллективы предприятий, учащихся и студентов принять в нем участие», — говорится в подписи к публикации.
Ранее хит «Грибов» спародировали московские таджики. Свою версию композиции записали авторы передачи «Вечерний Ургант», канал «360» и болельщики cборной России по футболу.
Оригинальный клип вышел 10 марта. С тех пор видео посмотрели более 40 миллионов человек.