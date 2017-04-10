Культура
 

Мэр Альметьевска пригласил жителей на субботник пародией на «Тает лед»

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Мэр города Альметьевск республики Татарстан Айрат Хайруллин снял пародию на хит «Тает лед» украинской группы «Грибы». Видео опубликовано на его странице в Instagram.

Переделав слова популярной песни, Хайруллин пригласил жителей города на субботник. «Улочка моя так блестит теперь — я убрал ее, хочешь верь или не верь. Субботник мой, а значит будем город очищать, и мусор профессионально в пакет совать», — поют герои ролика.

«22 апреля пройдет первый общегородской субботник. Приглашаем всех жителей города и района, коллективы предприятий, учащихся и студентов принять в нем участие», — говорится в подписи к публикации.

Ранее хит «Грибов» спародировали московские таджики. Свою версию композиции записали авторы передачи «Вечерний Ургант», канал «360» и болельщики cборной России по футболу.

Оригинальный клип вышел 10 марта. С тех пор видео посмотрели более 40 миллионов человек.

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