Джигана обвинили в краже хита «Тает лед» у «Грибов»

Пользователи Instagram и YouTube обвинили рэпера Джигана в плагиате хита группы «Грибы» под названием «Тает лед».

30 марта исполнитель выпустил новую песню «Дни и ночи». В Instagram Джиган описал композицию как «танцевальный трек о бесконечной любви».

Под постом один из юзеров написаа: «Это же как песня "Между нами тает лед?" Похожая или мне кажется? Трек бомба». Однако были комментарии более жесткие: «Закос под "Тает лед" — стиль и музыка, — что за копирка, блин», «"Тает лед"! Полная копия! Позор!﻿», «Стыд, Джиган, прекращай такие действия».

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Тем не менее некоторые пользователи заступились за исполнителя: «Джиган ничего не спер (хватит уже такую дурь писать), в своем Instagram Джиган давно пост выкладывал, что новый сингл скоро».

Как сообщает интернет-издание svopi, рэпер заявил журналистам, что не считает свою песню схожей с «Между нами тает лед», поскольку «Дни и ночи» были написаны до презентации трека «Грибов». Произошедшее он назвал совпадением.

Украинский музыкальный коллектив «Грибы» (основан в 2016 году) выпустил песню «Тает лед» и клип на нее 10 марта. На YouTube видео набрало почти 30 миллионов просмотров. Появилось множество пародий на этот хит.

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) — уроженец Одессы, живет в Москве. У него четыре студийных альбома.