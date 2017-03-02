Дмитрий Маликов пришел в гости к автору песен про «сучек» и спайс

Российский певец Дмитрий Маликов в своем Twitter опубликовал фотографию, на которой позирует в компании с популярным YouTube-блогером Big Russian Boss.

«Стоп! Снято!» — анонсировал Маликов свое появление в популярном в сети шоу, в котором знаменитости отвечают на нестандартные вопросы блогера.

Маликов прославился в сети публикацией в Twitter «Тяжеловато приходится?». Пользователи интернета сочли обращение певца хорошей шуткой, после чего он стал стремительно набирать подписчиков. Чувство юмора Маликова оценили на проекте Versus Battle: его пригласили оценивать баталию рэперов в качестве судьи.

Big Russian Boss — популярный YouTube-блогер, прославившийся в сети благодаря песням о наркотиках, деньгах, доступных женщинах, «сучках» и жизни в Майами. Кроме того, рэпер всегда предстает перед зрителями в экстравагантном виде: он носит шубы разных расцветок, корону, накладную бороду и очки.

В студии Big Russian Boss уже побывали рэперы Яникс, Джиган, Слим, популярные блогеры Ларин, Хованский, Руслан Усачев, Эльдар Джарахов и создатель паблика MDK Роберто Панчвидзе.