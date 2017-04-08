Овсянников на городском субботнике закрасил рекламу наркотиков

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис приняли участие в общегородском субботнике в Севастополе. Они, в частности, закрасили рекламу наркотиков, обнаруженную в одном из скверов. Об этом сообщает агентство «Крыминформ».

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В субботнике приняли участие тысячи жителей города. Они очистили от мусора и благоустроили Исторический бульвар, склон вблизи Матросского клуба, сквер воинов-интернационалистов, территорию вокруг мемориального комплекса на Сапун-горе, убрали придомовые участки. Овсянников в беседе с журналистами отметил, что у правительства Севастополя есть большое желание сделать город самым чистым и красивым в Российской Федерации. «Массовость абсолютно не важна. Важно участие каждого, важно индивидуальное участие», — подчеркнул врио губернатора.

7 апреля Овсянников проинспектировал ход восстановительных работ на трассе, ведущей в Симферополь. По его словам, движение оползня остановлено, работы выполнялись силами 40 единиц техники и 100 рабочих.

В конце марта сообщалось, что правительство Севастополя намерено объявить режим чрезвычайной ситуации из-за крупного оползня на автодороге, ведущей в город. Смещение грунта произошло в начале марта, разрывы дорожного полотна в некоторых местах достигали двух метров.