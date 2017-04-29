Глава Севастополя поучаствовал в уборке пляжа в Любимовке

В субботу, 29 апреля, глава Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с горожанами принял участие в общероссийском субботнике «Зеленая весна». Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

«Наша задача — привести в порядок зеленые зоны Севастополя: мемориальные комплексы, скверы, парки, городские пляжи. У каждого горожанина есть возможность прийти на субботник и внести свой вклад в общее дело — благоустройство нашего города. В эти выходные дни планируется убрать более 30 объектов», — сказал Овсянников.

По его словам, пляж в Любимовке – один из самых «проблемных» объектов, часть которого фактически превращена в стихийную свалку.

К завершению субботника пляж был убран, вывезено более 300 мешков мусора, говорится в сообщении севастопольских властей.

Всего в рамках акции «Зеленая Весна» будет убрано 50 зеленых зон города-героя. В общегородском субботнике задействовали 17 единиц спецтехники. По предварительным данным, участие в субботниках принимает около пяти тысяч человек.