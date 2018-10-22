На Камчатке нашли разорванную одежду пропавшего четыре месяца назад ребенка

Охотники обнаружили в трех километрах от села Карымай на Камчатке одежду пятилетнего ребенка, пропавшего четыре месяца назад. Родственница подтвердила, что вещи принадлежат исчезнувшему мальчику. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте краевого следственного управления СКР.

На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты установили, что предметы одежды были разбросаны примерно в 33 метрах друг от друга на одной тропе. В двух местах вещи оказались закиданы грунтом. На них заметили повреждения «линейной и круглой форм с неровными краями».

Найдены обувь и все вещи, в которых находился ребенок в момент исчезновения, кроме головного убора.

Там же отыскали три фрагмента костей, предположительно, человека. Назначена экспертиза. Расследование продолжается.

Как отмечает РИА Новости, 22 июня ребенок вышел из дома бабушки и дедушки погулять, направился в сторону леса и потерялся. Поиски велись две недели, но безуспешно. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

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